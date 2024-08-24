اّخر دلع .. نسرين طافش تستعرض بوصلة رقص على البحر بالبكيني!

عدن - كتب سعد محمود - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.

ظهرت نسرين طافش في حمام السباحة بإطلالة متناسقة مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت مايوه قطعة واحدة باللون الأصفر اللافت الذي يتصدر احدث صيحات الموضة.

إطلالة نسرين طافش

تزينت نسرين طافش بيعض الإكسسورارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع بشرتها.