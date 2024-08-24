منة عرفة هتوريك البتلو بوصلة رقص على اصوله علي البحر أظهرت جمال جسدها

فنون - سعد محمود - نشرت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، صور إغراء جريئة للفنانة الشابة منة عرفة، خطفت بها أنظار الجمهور.

وصوبت الفنانة الشابة، في إحدى الصور، عينيها الساحرتان نحو عين الكاميرا، لتتبادل معها حديث من نوع آخر، تسرها القلوب ولا تنطق به الألسن.

ولقيت هذه الإطلالة، سيل من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق الجمهور للفنانة الشابة منة عرفة.

وقال متابع: “أين أبو هشيمة”، وعلق متابع ثان قائلاً: “ملكة جمال الكون”، وأضاف آخر: “نيال أبو هشيمة الي حاطط عينه عليك”. وحظي هذا التعليق بعشرات الإعجابات من جمهور الفنانة المصرية الجميلة.