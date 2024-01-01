كفوري: نتمنى في بداية العام الجديد أن يصار لانتخاب رئيس وملء الشواغر وتشكيل حكومة أصيلة

اشار متروبوليت صور وصيدا وتوابعهما للروم الرثوذكس المطران الياس كفوري، خلال قداس رأس السنة، الى ان "اليوم يبدأ عام جديد ويذهب عام مضى. عندما نقول عاما جديدا ماذا يعني؟ العام الجديد يكون جديدا عندما نتجدد نحن. عندما نخلع الإنسان العتيق الفاسد بسبب الخطيئة وتلبس الجديد المتجدد على صورة خالقه".

واشار الى ان "المسيحية ليست استمرارا لليهودية كما يظن البعض. بل هي بداية جديدة. مرحلة جديدة في مسيرة الخلاص. عهد جديد هو عهد النعمة. لقد زال ظل الشريعة بورود النعمة، يقول القديس يوحنا الدمشقي: "لقد زال ظل الناموس بورود النعمة، فإنه كما كانت العليقة تلتهب ولا تحترق، كذلك أنت يا عذراء ولدت ولبثت عذراء. فعوضا عن عمود النار أشرق شمس العدل. وعوضا عن موسى كان المسيح خلاص نقوسنا" (من صلاة غروب اللحن الثاني) يكون العام جديدا عندما تنتهي الحروب ويحل السلام في العالم. الله أراد للانسان السلام والحياة الكريمة والنمو".

وسأل: "أين هو السلام اليوم؟ نرى الحروب تلف العالم من أقصاه إلى أقصاه. والناس (وخاصة المدنيون) يعانون من تداعيات هذه الحروب. فنرى ملايين المشردين الذين لا مأوى لهم في معظم أنحاء العالم. هل يا ترى يحصل كل ذلك بسبب البعد عن الله. بالتأكيد. هذا هو السبب الأول لحصول ذلك. لو سمع العالم كلام الله وأطاعه (كما فعل إبراهيم) لما وصل الى هذه الحالة من البؤس والتشرد والاضطراب. لو نتشبه بمريم العذراء التي خضعت لمشيئة الله فولدت المسيح الآتي ليخلص العالم من الخطيئة والموت".

واكد ان "تمنياتنا للعام الجديد أن تعود الى الإنسان كرامته. وأن يعم الخير والسلام العالم بأسره. كذلك أن تحفظ حقوق الإنسان. هذه الحقوق المعطاة له من الله أولا والتي تنص عليها شرائع الأمم المتحدة ودساتير الدول الحرة، كما نتمنى أن يعود لبنان بلد الحريات والديموقراطية الحقيقية التي تحفظ لكل إنسان حقه بحياة كريمة وبالمساواة أمام القانون. وأن يستعيد دوره كبلد ثقافة وانفتاح على كل العالم. لبنان لم يكن أبدا متقوقعا على ذاته بل كان بلد الفكر والإشعاع الروحي والثقافي. هو منارة الشرق الأوسط. نتمنى في بداية العام الجديد أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية تطبيقا لنص الدستور الذي يحتم على السادة نواب الأمة أن يقوموا بهذه المهمة الوطنية ضمن المهلة الدستورية التي تم تجاوزها، ولا نعرف لأي سبب، ونتمنى كذلك ملء الشواغر في الإدارة وتشكيل حكومة أصيلة لخدمة أبناء الوطن كما ينص الدستور، تمنياتنا أن يرفع الظلم عن المحرومين والمقهورين والقابعين في السجون دون محاكمة، وأن تسود العدالة والحرية والسلام".

واضاف، "نسأل الله أن يكون العام الجديد جديدا بكل معنى الكلمة، وأن يكون مليئا بالخير والبركات، وأن ينقل لبنان من مرحلة الجمود الى مرحلة النشاط الفاعل في كل المجالات، وأن يعود منارة للشرق كما كان".