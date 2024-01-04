محضر ضبط بحق محطة محروقات في المعمرية قضاء الزهراني لمخالفتها السعر الرسمي

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في محال المواد الغذائية ومحطات المحروقات في بلدتي المعمرية والحجة قضاء الزهراني، وتم تنظيم محضر ضبط بحق محطة محروقات في المعمرية بسبب تسعير صفيحة البنزين95 اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي ب 000 282ل.ل مخالفة بذلك قرار وزارة الطاقة والمياه.

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