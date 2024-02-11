ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر انهيار أرضي هائل، وقع بالقرب من موقع لتعدين الذهب، في جنوب الفلبين عن مقتل 37 شخصاً، فيما لا يزال 63 في عداد المفقودين، طبقاً لما ذكره مسؤولو مواجهة الكوارث ومسؤولون محليون اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن 35 شخصاً أصيبوا أيضاً، في الانهيار الأرضي، الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في بلدة "ماكو"، في إقليم "دافاو دي أورو"، على بعد حوالي 965 كيلومتراً جنوب مانيلا.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان، تم تحديثه "لقد سجلنا بالفعل أنه تم انتشال 37 جثة من الانهيار الأرضي".

وتابعت "لدينا إجمالي 63 فرداً مفقوداً، تم الإبلاغ عنهم".

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة مينداناو بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وبسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية تضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398 ألفاً و158 شخصاً اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير، بحسب الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث.