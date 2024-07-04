توقيع مذكرة تفاهم بين بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس ومجموعة "كريتا" الدولية

تمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسّريان الأرثوذكس وجامعة أنطاكية السّوريّة الخاصّة و"هيئة مار أفرام السّرياني البطريركية للتنمية" من جهة، ومجموعة "كريتا" الدّوليّة الّتي تُعنى بالاقتصاد المدوّر والتّنمية المستدامة والبحث العلمي من جهة أخرى، في حضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق مار إغناطيوس أفرام الثاني وبمباركته؛ في المقرّ البطريركي في العطشانة.

وأوضح بيان أنّ "التّفاهم يشمل مختلف المجالات الّتي سيتمّ التّعاون فيها بين البطريركيّة ومؤسّساتها و"مجموعة كريتا" الدّوليّة، خاصّةً في حقل البيئة والطّاقة المتجدّدة والتّكنولوجيا المتطوّرة، وسائر الصّناعات المتعلّقة بالمحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطّبيعيّة والطّاقة. كما سيتمّ التّعاون في المجال العلمي والتّعليمي والتّنموي من خلال مشاريع مستقبليّة مشتركة".