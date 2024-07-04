أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائيّة تمكّن بنتيجة المتابعة الدّقيقة وعمليّات الرّصد والتّعقّب، من تحديد مكان وجود مشتبه فيهما من أفراد عصابة سرقة سيّارات تنشط في عدّة مناطق ضمن محافظتَي بيروت وجبل لبنان، وتقوم بسرقة سيّارات حديثة الصّنع من أنواع "جيب غراند شيروكي" و"هيونداي" و "كيا".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-06-25، تمكّنت دوريّة من المكتب من توقيف المشتبه فيهما داخل منزل مستأجر في محلّة برج حمود، حيث كانا يستخدمانه للتّخطيط لتنفيذ سرقاتهما، وهما: "ر. ع." (من مواليد عام 1999، سوري) و"ا. ب." (من مواليد عام 1985، لبنانيّة)؛ وعُثر معهما على بطاقتَي هويّة مزوّرتَين".
وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "الموقوفَين اعترفا بإقدامهما على سرقة سيّارات ونقلها من محافظة جبل لبنان إلى الشّمال، تمهيدًا لتهريبها إلى سوريا في أوقات وتواريخ مختلفة، وذلك لصالح أحد المطلوبين والمتواري عن الأنظار". وأفادت بأنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفَين، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورّطين، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف 2 من أفراد عصابة سرقة سيارات حديثة الصنع بهدف تهريبها إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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