نتانياهو: مصممون على إعادة الأمن إلى الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أننى "مصممين على إعادة الأمن إلى الشمال وإعادة السكان بأمان إلى منازلهم"، لافتاً الى "أنني تلقيت مراجعة شاملة من قائد سلاح الجو بشأن العمليات الدفاعية والهجومية التي يقوم بها السلاح".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يجتمع حاليا لمناقشة صفقة التبادل".

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "رئيس الموساد سيرأس الوفد الإسرائيلي في محادثات صفقة الرهائن".

وكشف موقع "أكسيوس"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين لإجراء مباحثات مفصلة بعد ردّ حماس على مقترحات اتفاق التهدئة".

وكان قد كشف الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أننا "نحن في نقطة تعتبر الأقرب إلى صفقة تبادل منذ 9 أشهر"، لافتاً الى أنني "أجد مع ذلك صعوبة في رؤية نتانياهو يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي في القيادة ويوافق على الصفقة".