ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب ومعمل لفرز النّفايات في قبريخا- النبطية، جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي طال البلدة".
وأشارت إلى أنّهم "أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب واستراحة في عيناثا- بنت جبيل، جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي طال البلدة، وحريقًا آخر شبّ في أعشاب وأشجار حرجيّة مختلفة في وادي الحجير- النبطية، جرّاء قصف إسرائيلي على البلدة".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد 3 حرائق أعشاب ومعمل فرز واستراحة إثر قصف إسرائيلي طال قبريخا وعيناثا ووادي الحجير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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