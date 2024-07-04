"النشرة": قصف إسرائيلي استهدف الضهيرة وعيتا الشعب وحي كروم المراح شرق ميس الجبل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "غارة إسرائيليّة استهدفت حي كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل، كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة بلدة الضهيرة الحدوديّة في القطاع الغربي بالقذائف الفوسفوريّة". إلى ذلك، أغار الطّيران الإسرائيلي مستهدفًا بلدة عيتا الشعب بصاروخَي جو- أرض.

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