أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن نشاط أحد مروجي المخدرات في محلّة جل الديب"، موضحةً أنّ "على إثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات، تم تحديد هويّته، ويُدعى: "ي. ز." (مواليد عام 1982، سوري)".
وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-02-13، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية ودوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مداهمةً لمكان إقامته، حيث أوقفته وضبطت 376 غرامًا من مادّة الماريجوانا، 40 غرامًا من مادّة الكوكايين مقسّمة في طبّات بلاستيكيّة وأوراق وأكياس من النّايلون، ومعدّة للتّرويج؛ بالإضافة إلى مبلغ من المال ناتج عن بيع المخدّرات"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في جل الديب وضبط كمية من الماريجوانا والكوكايين بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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