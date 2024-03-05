بصورة طائر البطريق.. ماسك يسخر من عطل تطبيقات ميتا

امتد عطل تطبيق "فيسبوك" إلى تطبيقات إنستجرام وثريدز وماسينجر، التابعة لشركة ميتا.

ويشكو الملايين من المستخدمين من مشكلة تمنعهم من الوصول إلى فيس بوك وإنستجرام وماسنجر وثريدز اليوم الثلاثاء.

وارتفعت التقارير على موقع رصد التعطلات DownDetector بسرعة لجميع المنصات الثلاثة، ولم تعلق شركة ميتا على الشكاوى، سواء بتحديد سبب المشكلة أو موعد حلها.



إنستجرام وثريدز

ويشكو مستخدمو فيسبوك من خروجهم من حساباتهم وعدم تمكنهم من فتحها، بينما لا يستطيع بعض المستخدمين في تطبيق إنستجرام النشر بشكل طبيعي، كذلك لا يمكن تحميل القصص والتعليقات.

أما تطبيق ثريدز فيعاني عطلًا كاملًا، وعند فتح التطبيق تظهر رسالة تقول "عذرًا، حدث خطأ ما، حاول ثانية".

لكن في الوقت نفسه فإن تطبيق WhatsApp، المملوك أيضًا لشركة Meta، لا يزال يعمل بكفاءة.