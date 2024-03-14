"النشرة": قصف اسرائيلي طال اطراف بلدة طيرحرفا وعين الزرقا ووادي حامول

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن ان "مدفعية اسرائيلية قصفت اطراف بلدة طيرحرفا ومنطقة عين الزرقا في القطاع الغربي"مشيرا الى انها "ايضا استهدفت وادي حامول في الناقورة بالقذائف المدفعية".

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