انفجار بابل يقتل ويصيب 9 من الحشد الشعبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس مقتل أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار وحريق داخل معسكر كالسو شمال محافظة بابل. وقالت خلية الإعلام، في بين صحفي نشرته على صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس، «إن المعسكر يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي وحدث الانفجار والحريق بعد منتصف ليلة أمس».

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