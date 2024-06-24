"النشرة": مراقبو الاقتصاد استمروا بجولاتهم التفتيشية ومتابعة شكاوى المواطنين في الجنوب

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "بالرغم من الوضع الامني الخطير والصعب في محافظة النبطية والجنوب إستمر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار جولاتهم التفتيشية، وتحمل المسؤولية أمام المواطنين، وقمع المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها والكشف على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات، وكيل الصهاريج ورصرصتها وشملت الجولات اليوم بلدات عربصاليم ويحمر الشقيف وتول وبلدة عين قنيا قضاء حاصبيا".

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