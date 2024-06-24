قصر باكينغهام: الأميرة "آن" بخير بعدما تعرضت لحادث وأصيبت في رأسها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن قصر باكنغهام أن الأميرة آن نُقلت إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات طفيفة وارتجاج في المخ أثناء تواجدها في عقارها في غلوسترشاير. وجاء في بيان القصر الملكي البريطاني أنه من المتوقع أن تتعافى الأميرة آن، التي تبلغ من العمر 73 عاماً، بشكل كامل وسريع بعد الحادث الذي وقع في عقارها في غاتكومب بارك.

وذكر البيان أن الأميرة آن ستبقى في مستشفى ساوث ميد في بريستول كإجراء احترازي للمراقبة الطبية الدقيقة. وأضاف البيان: "تم إطلاع الملك على آخر المستجدات بشكل مستمر، وينضم إلى جميع أفراد العائلة المالكة في إرسال خالص حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

لم يتم التأكد من سبب الإصابة بعد، ورجحت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن تكون الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لصدمة من رأس الحصان أو ساقيه أثناء تواجدها في غاتكومب بارك مساء أمس، مما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

وقد عالجتها فرق الإسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى ساوث ميد في بريستول لإجراء الفحوصات ووضعها تحت المراقبة اللازمة بعض تعرضها للإصابة.

يذكر ان الأميرة آن فارسة متمرسة، فازت بسباقات عدة بينها السباق الفردي الأوروبي في بورغلي عام 1971، كما شاركت ضمن الفريق البريطاني في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976.

وكان من المقرر أن تبدأ الأميرة آن زيارة إلى كندا في نهاية هذا الأسبوع، حيث ذكرت وسائل الإعلام الكندية أنها كانت ستشارك في حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري لضحايا الحرب في نيوفاوندلاند.

وفي الاحتفالات الأخيرة بذكرى يوم النصر، التقت الأميرة آن بالمحاربين القدامى وعائلاتهم في مقبرة بايو الحربية في فرنسا.

وتشتهر الأميرة آن بكونها واحدة من أكثر أفراد العائلة المالكة اجتهاداً في العمل، حيث قامت بالعديد من الارتباطات والمشاركات العامة.