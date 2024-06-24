"النشرة": انطلاق المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية في النبطية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "انطلاق المرحلة الاولى من الامتحانات الرسمية للشهادة الفنية BT في يومها الاول، في النبطية حيث توزع الطلاب على 3 مراكز في النبطية ومنطقتها وهي: معهد النبطية الفني ( 3 بلوكات فيه) ، معهد تول الفني ، ومعهد كفرصير الفني .ففي معهد النبطية الفني توزع الطلاب كالتالي :- مبنى A أمتحن فيه 250 طالب وطالبة ( بغياب 7 طلاب ) ، وترأس المركز ضياء شعيب - مبنى B أمتحن فيه 253 طالبا وطالبة ( بغياب 19 طالب) وترأس المركز زهير طرابلسي - مبنى C أمتحن فيه 157 طالبا وطالبة ( بغياب 7 طلاب ) وألتحاق 7 طلاب من المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، وترأس المركز علي عباس.

اما في معهد تول الفني، فقد أمتحن فيه 212 طالب وطالبة ( بغياب 14 طالب) وألتحق فيه طالبين، وترأس المركز حسين فياض.

وفي معهد الشهيد حسن سبيتي الفني في كفرصير ، امتحن 235 طالبا وطالبة بغياب 14 طالب وترأس المركز فؤاد حجيج .

واشرفت وحدات من قوى الامن الداخلي على حفظ سلامة الطلاب والامتحانات عند مداخل المراكز ، ولم تسجل اي حوادث ملفتة باستثناء شكاوى من الطلاب النازحيم من المناطق الحدودية ، باعتماد مواد في الامتحانات لم تكن ملحوظة في برامجهم ، اضافة الى الضغوط النفسية التي يعانونها في مراكز الايواء والسكن المؤقتة بعيدا عن منازلهم والتي اثرت على استعداداتهم للامتحان.

وجالت محافظ النبطية هويدا الترك على مراكز الامتحانات برفقة رئيسة دائرة التعليم المهني والتقني في النبطية ايمان مقدم، واشارت الى اننا "قمنا بجولة على مراكز الامتحانات الشهادة الفنية، وألتقيت بالطلاب واستمعت لهم، ولمست كم يملكون من ارادة لكي يثابروا على النجاح وليس لديهم صعوبة في شيء والحمدلله كانت الاجواء مريحة وهادئة، وانني اثني على الجهود التي بذلها القيمون على الامتحانات الرسمية، بدءا من جهود ومتابعات المديرة العامة هنادي بري، الى الاساتذة والمراقبين جميعا، كل جهودهم تصب لمصلحة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم وطبيعي".