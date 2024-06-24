وزير خارجية الكويت: تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تطور الأوضاع في لبنان

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن الوزارة على تواصل بشكل مباشر مع سفارة الكويت في لبنان للوقوف على مستلزمات عودة المواطنين الكويتيين الى وطنهم.

وبيّن اليحيا، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن "الخارجية حريصة على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة تطور الأوضاع في لبنان، ومواكبة أسوأ الاحتمالات هناك.

وأوضح "أننا نتابع بشكل مستمر عودة المواطنين من لبنان، بالتنسيق مع الخطوط الجوية الكويتية، وتسهيل عودتهم بعد حصر الأعداد من خلال الاتصال على الأرقام التي خصصتها السفارة الكويتية في بيروت لمواطنينا، تمهيدا لإعادتهم الى البلاد. وبالتزامن أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الكويتيين الموجودين لبنان من دون حاجة ملحة إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

كانت قد دعت الوزارة الكويتية، في بيان، من تتعذر عليه مغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة الكويت لدى لبنان فورا، كما دعت جميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى لبنان، وذلك على خلفية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب.

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