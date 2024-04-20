شكرا لقرائتكم خبر عن عبارة مكتظة.. مصرع 58 شخصًا بحادث غرق في أفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 58 شخصاً على الأقل مصرعهم واعتبر آخرون في عداد المفقودين أمس، إثر غرق عبارة مكتظة في بحيرة مبوكو في بانغي عاصمة عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأفاد المدير العام للحماية المدنية توماس ديماس اليوم، أنه تم انتشال 58 جثة حتى الآن، مبيناً أن عدد الأشخاص الذين تحملهم العبارة لا يزال مجهولاً. ساحل جيبوتي سبق وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنه جرى انتشال 38 جثة، بينها جثث أطفال، بعد غرق سفينة قبالة ساحل جيبوتي.

وأضافت المنظمة إن 6 آخرين على الأقل في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وأن 22 ناجيًا يتلقون المساعدة من المنظمة والسلطات المحلية.