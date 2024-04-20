شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ماذا حدث للقطع الأثرية بعد حريق بورصة كوبنهاجن القديمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن

حوادث الحرائق في الدنمارك

الدمام - شريف احمد - كشفت رئيس غرفة التجارة الدنماركية، بريان ميكلسن، أنهم أنقذوا 99% من القطع الأثرية بعد حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن.يأتي هذا فيما لا تزال خدمات الطوارئ تعمل على إزالة السقالات التى كانت تحيط بالمبنى لأعمال الترميم.واندلع حريق في المبنى الذي بني قبل 400 عام يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد سبب الحريق.واحترق نصف البورصة القديمة، ولم يتبق سوى الجدران الخارجية، وانهارت بعد ظهر أمس الأول الخميس.كما ظلت عدة شوارع والمنطقة المحيطة بمبنى البورصة التاريخي خاضعة لطوق للإغلاق والتطويق.ومنذ انهيار أجزاء من الواجهة، يحاول عمال الإنقاذ بحذر شديد إنقاذ ما تبقى من المبنى.ولم يستخدم المبنى كبورصة بالمعنى الحقيقي للكلمة لفترة طويلة.