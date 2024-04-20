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صور.. ماذا حدث للقطع الأثرية بعد حريق بورصة كوبنهاجن القديمة؟

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د ب أ - كوبنهاجن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت رئيس غرفة التجارة الدنماركية، بريان ميكلسن، أنهم أنقذوا 99% من القطع الأثرية بعد حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن.
يأتي هذا فيما لا تزال خدمات الطوارئ تعمل على إزالة السقالات التى كانت تحيط بالمبنى لأعمال الترميم.
حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن - رويترز

حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن

واندلع حريق في المبنى الذي بني قبل 400 عام يوم الثلاثاء، ولم يتضح بعد سبب الحريق.
واحترق نصف البورصة القديمة، ولم يتبق سوى الجدران الخارجية، وانهارت بعد ظهر أمس الأول الخميس.
كما ظلت عدة شوارع والمنطقة المحيطة بمبنى البورصة التاريخي خاضعة لطوق للإغلاق والتطويق.
حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن - رويترز

حوادث الحرائق في الدنمارك

ومنذ انهيار أجزاء من الواجهة، يحاول عمال الإنقاذ بحذر شديد إنقاذ ما تبقى من المبنى.
ولم يستخدم المبنى كبورصة بالمعنى الحقيقي للكلمة لفترة طويلة.
حريق البورصة القديمة في كوبنهاجن - رويترز
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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