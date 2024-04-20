مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

بعد أشهر من المماطلة، وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بدعم من الحزبين.

ولا تزال الموافقة اللازمة من مجلس الشيوخ معلقة ولكنها تعتبر مؤكدة.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، بأغلبية 311 مقابل 112.

وكان هناك تصفيق في القاعة بعد التصويت. ولوح عدد من المشرعين بالعلم الأوكراني وهتفوا “أوكرانيا، أوكرانيا”.

وصوت العديد من الجمهوريين ضد حزمة المساعدات لكنهم لم يتمكنوا من منع الموافقة عليها بمساعدة الديمقراطيين من أنصار الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقد يكلف التصويت رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، منصبه.

وعارض العديد من المشرعين الراديكاليين الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب حزمة المساعدات الأوكرانية.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطالب بالمزيد من دعم الدفاع الجوي والذخيرة من الشركاء الغربيين حيث يضغط الروس بقوة على الخطوط الأمامية ويضربون المزيد من البنية التحتية، بما في ذلك محطات الطاقة.

وفي اجتماع لمجلس “الناتو – أوكرانيا” عقد عبر تقنية الفيديو أمس الجمعة بناء على طلب كييف، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن المزيد من الدعم سيكون وشيكا.