اليمن يطالب بتحرك دولي لوقف تجنيد الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الحكومة اليمنية، من مخاطر إقدام ميليشيات الحوثي، على فتح مئات المعسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاستدراج وتجنيد الأطفال بالقوة تحت غطاء «المراكز الصيفية».

وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في بيان، أن ذلك يأتي في ظل حملات الحشد والتعبئة التي تنفذها ميليشيات الحوثي منذ شهور، مستغلة مسرحياتها في البحر الأحمر ومزاعم نصرة «غزه».

وأفاد أن ميليشيات الحوثي عمدت منذ انقلابها على تنظيم معسكرات للأطفال، وتحويلهم إلى أدوات للقتل والتدمير، ووقودا لمعاركها التي لا تنتهي، وقنابل موقوتة لا تمثل خطرا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن فحسب، بل يشكلون تهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا الإرياني، الأسر وأولياء الأمور في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي لرفض الانصياع للإرهاب الحوثي، والحفاظ على أبنائهم.

ودعا المنظمات المعنية والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان للتوعية بمخاطر ما يسمى «المراكز الصيفية»، وما تبثه من سموم تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، ورصد قيادات وعناصر الميليشيات التي تشرف على تلك المراكز لإصدار قوائم سوداء بهم، وملاحقتهم قضائيا.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك لوقف التجنيد الجماعي للأطفال، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.

على صعيد آخر، كشفت مصادر طبية في صنعاء أن مركز الأورام التابع للمستشفى الجمهوري يستقبل يوميا نحو 40 حالة إصابة جديدة من مختلف المحافظات منذ ما قبل نهاية عام 2023، بسبب انتشار المبيدات التي يستوردها تجار يعملون لصالح جماعة الحوثي، وقادة فيها، ونبهت إلى أن هذه المبيدات تستخدم في رش المحصولات الزراعية، والخضار، والفواكه، وهي مسببة للسرطان.

وقالت المصادر أن الحوثيين سمحوا بدخول المبيدات الزراعية التي يمنع استعمالها لتجار يتحدرون من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة، وأخرى وصلت تلك المناطق عبر التهريب، وبلغ إجمالي عدد المصابين بالأورام 43735 ألف مصاب حتى نهاية عام 2022، وتصدرت القائمة محافظة إب بعدد 6807 مصابين.

ووفقا للمصادر، فإنه منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء فتحوا الأبواب أمام التجار الذين يعملون لصالحهم، وأغلبهم من محافظة صعدة، لاستيراد وإدخال شحنات مختلفة من المبيدات الزراعية الخطرة، والتي يمنع القانون اليمني استخدامها.

وعادت القضية إلى الواجهة أخيراً بسبب الصدام بين مسؤولين في وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها من جهة، ورجل الأعمال الحوثي المعروف دغسان الذي استعان بوحدات أمنية لإخراج شحنة من المبيدات الممنوعة بالقوة بعد تحريزها.

الأطفال في الجيش اليمني: