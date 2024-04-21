شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحتين تابعتين للبحرية اليابانية.. ومقتل شخص و7 مفقودين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو إن طائرتين هليكوبتر تابعتين للبحرية اليابانية تحطمتا في البحر خلال تدريب مما أدى إلى مقتل واحد على الأقل من أفراد الطاقمين وعددهم ثمانية بواقع أربعة على متن كل طائرة.

وكانت الطائرتان وهما من طراز إس إتش-60 تجريان تدريبات مضادة للغواصات مساء السبت بالقرب من توريشيما في مجموعة جزر إيزو النائية قبالة الساحل الجنوبي لوسط اليابان عندما وقع الحادث.

وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحفي إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث. وأضاف أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين للطائرتين على مسافة قريبة من بعضهما بعضا وإن الاحتمال الأكبر أن الحادث نجم عن تصادم بين الطائرتين.



عملية بحث موسعة



وتجري قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وقوات خفر السواحل عملية بحث عن السبعة المفقودين بعد العثور على جثة واحدة.

وكان رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يوشيتاكا ساكاي قد أشار في وقت سابق إلى أنه لا يعتقد أن هناك جهة خارجية ضالعة في الحادث.

وفي منشور على موقع إكس، عرض السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.