أفيخاي: 35 صاروخا أطلق من لبنان تجاه عين زيتيم

ياسر رشاد - القاهرة - قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار في شمال البلاد، مستمرة في الاطلاق بعد رصد نحو 35 عملية إطلاقت عبر الأراضي اللبنانية، وصولا إلى منطقة عين زيتيم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف أفيخاي، أن قوات جيش الدفاع هاجمت مصادر إطلاق النار.

وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

اعتداءات العدو الإسرائيلي

وقال حزب الله في بيان له على حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في صريفا ‏والعديسة ورب ثلاثين، ‏قصف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الإثنين 22-04-‌‏2024 ‏مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

فصائل عراقية تنفي استئناف هجماتها على القوات الأمريكية

ونفت فصائل عراقية، اليوم الإثنين، بيانا متناقلا يزعم أنها استأنفت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

جاء نفي الفصائل العراقية بعد ساعات من تعميم بيان على مجموعات، يعتقد أنها تابعة لفصيل مسلح، تضمّن الإعلان عن استئناف الهجمات بعد نحو ثلاثة أشهر من تعليقها، حيث وصفت الفصائل العراقية البيان بأنه "مفبرك".

وحقق القصف الذي استهدف قاعدة الجيش الأمريكي أقصى شرقي سوريا، إصابات مباشرة داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

القصف الذي طال قاعدة مطار "خراب الجير" في ريف بلدة "اليعربية" على الحدود العراقية السورية أقصى شمال شرقي سوريا، حقق إصابات مباشرة داخل القاعدة في سكن الجنود، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

تم القصف بـ 5 صواريخ ومسيرات انهالت مباشرة على هنكارات الآليات العسكرية ومساكن الجنود، ونجم عنها انفجارات عنيفة في المواقع المستهدفة، وسط استنفار أمني وعسكري مكثف من الجيش الأمريكي مع انتشار كبير لعناصر قوات "قسد" الموالية لها في محيط القاعدة والقرى المجاورة.

وسمعت أصوات 5 انفجارات كبيرة في القاعدة المذكورة، حيث تشهد سماء المنطقة في هذه الأثناء تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمروحية الأمريكية، بحسب الشهود.