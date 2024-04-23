مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الثلاثاء، إن 219 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم خلال الصباح ضمن حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم قطعان المستوطنين، المسجد بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، اليميني المتطرف يهودا غليك، من جهة باب المغاربة.

وأضافت دائرة الأوقاف، إن قوات الاحتلال قامت بإخراج فلسطينيًا أثناء تواجده في المسجد الأقصى، كما قامت بالتضييق على المصلين في المسجد القبلي.

وتأتي الاقتحامات، ضمن احتفال اليهود المستوطنين بأول أيام عيد الفصح اليهودي، والذي دعت جماعة "الهيكل" المتطرفة، إلى تقديم قربان عند الأقصى للاحتفال بالعيد الذي يحييه اليهود للاحتفال بذكرى خروجهم من مصر.

ودعت الجماعة المتطرفة، إلى احتشاد عدد كبير من المستوطنين عند المسجد من أجل اقتحامه.