جنوب إفريقيا| نشطاء ينظفون شاطئ كيب تاون

ياسر رشاد - القاهرة - احتفالًا بيوم الأرض..

تجمعت مجموعة من نشطاء البيئة على شاطئ مويزنبرج في كيب تاون، أمس الإثنين، للقيام بتنظيف الشاطئ احتفالًا بيوم الأرض.

احتفالًا بيوم الأرض

يوم الأرض هو حدث سنوي يحتفل به عالميا يحشد الناس للحد من استهلاك البلاستيك والتلوث في جميع أنحاء العالم.

بدأ النشطاء عند شاطئ مويزنبرغ ونظفوا على طول الشاطئ ثم انتقلوا إلى التنظيف بين الصخور.

وقالت لينيل تراوت، وهي منظمة ومتطوعة، إنها تود أن ترى جنوب إفريقيا تخفض إنتاج البلاستيك بحلول عام 2040 بنسبة 60٪ حسنا ، إنهم بحاجة إلى تقليل إنتاج البلاستيك ، وهذا هو رقم واحد.

حيث يبدأ تحتاج الكثير من الشركات إلى المشاركة والقيام بدورها أيضا وتثقيف الناس حول استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والخيارات الأخرى المتاحة أيضا".

وقالت زميلتها الناشطة، فيجيلانت مانانغازيرا، إن يوم الأرض مهم لأنها أرادت أن ينمو أطفالها وأحفادها في بيئة آمنة، "حيث تكون خالية من البلاستيك وخالية من التلوث".

وتعهد النشطاء بمواصلة مناشدة حكومتهم وترتيب عمليات تنظيف منتظمة للشواطئ.

في ضوء يوم الأرض، أعلنت خرائط جوجل أستراليا عن ميزات جديدة صديقة للبيئة لتشجيع خيارات النقل الأكثر استدامة للسائق، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

ستقوم شركة التكنولوجيا بتحفيز المسافرين إما على استخدام وسائل النقل العام أو المشي إلى وجهاتهم.

سيتم توجيه الأستراليين الذين ما زالوا يعتزمون السفر نحو طرق أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. بينما سيتم عرض محطات شحن السيارات لأصحاب السيارات الكهربائية لتشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية.

ستستفيد الطرق الموفرة للوقود من الذكاء الاصطناعي لتحديد المسارات التي ستستخدم أقل قدر من الطاقة.

سيتم منح مستخدمي خرائط جوجل خيارًا لتحديد نوع السيارة التي يقودونها لتحديد الطرق البديلة.

وستكون الميزة الجديدة متاحة فقط في بعض المدن الأسترالية اعتبارًا من يوم الاثنين فصاعدًا.

وأضافت شركة آبل أيضًا تفاصيل عن محطات شحن السيارات الكهربائية إلى تطبيق الخرائط الخاص بها في عام 2022، على الرغم من أن الميزة متاحة فقط في بعض السيارات المتطورة في الولايات المتحدة.

وقال أندرو فوستر، مدير خرائط جوجل، إن الأدوات الجديدة التي تتم إضافتها إلى تطبيق الملاحة الخاص بالشركة هي محاولة لحماية البيئة من التصريفات المميتة وتشجيع الممارسات الصحية مثل المشي.

وقال: "تدفع هذه الميزة الناس إلى التفكير في بدائل أكثر صداقة للبيئة.

وتساعد في بناء شراكاتنا طويلة الأمد مع سلطات النقل المحلية لتعزيز وسائل النقل العام وتوفير المعلومات في الوقت الفعلي".