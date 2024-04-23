البرازيل| السكان الأصليون يتجمعون في احتجاج لمدة أسبوع في برازيليا

ياسر رشاد - القاهرة - تجمع الآلاف من السكان الأصليين في العاصمة البرازيلية، أمس الاثنين في بداية مخيم الأرض الحرة الـ 20، سيركز المخيم السنوي للسكان الأصليين في برازيليا.

ويستمر أسبوعا هذا العام على الاحتجاج على وعود الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم يتم الوفاء بها بإنشاء محميات وطرد عمال المناجم غير الشرعيين ومغتصبي الأراضي من أراضيهم.

عمال المناجم غير الشرعيين

وفي الأسبوع الماضي أنشأ لولا احتياطين جديدين بدلا من الستة التي وعدت بها حكومته هذا العام.

وخلال الإعلان، أقر بأن "بعض أصدقائنا" سيشعرون بالإحباط.

وقال لولا إن التأخير جاء بناء على طلب حكام الولايات وإن من الضروري إيجاد مناطق جديدة لنحو 800 من غير السكان الأصليين الذين سينزحون في نهاية المطاف عند تحديد المحميات الجديدة.

كفى إبادة جماعية مشروعة! لا يمكن التفاوض على حقوقنا ، ولا يمكن لأحد أن ينتزع حقوق السكان الأصليين من الدستور ، "اقرأ رسالة مفتوحة من تعبير السكان الأصليين في البرازيل (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - Apib) ، المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين في البلاد ، نشرت أمس الاثنين.

وكانت الرسالة موجهة إلى الفروع التشريعية والقضائية والتنفيذية للحكومة البرازيلية.

هناك ما لا يقل عن 251 إقليما لديها مطالبات معلقة للاعتراف بها أمام الحكومة الفيدرالية ، وفقا للمعهد الاجتماعي البيئي غير الربحي.

تولى لولا منصبه في عام 2023 متعهدا باستئناف منح الأراضي للسكان الأصليين ، في تناقض صارخ مع سلفه ، جاير بولسونارو ، الذي أوفى بوعده بعدم إنشاء سنتيمتر واحد من أراضي السكان الأصليين الإضافية.

أنشأ لولا ستة محميات جديدة في عام 2023 ، تغطي حوالي 620,000 هكتار من الأراضي ، بما في ذلك مساحة شاسعة من غابات الأمازون المطيرة.

ومع ذلك ، تواجه مطالب السكان الأصليين معارضة متزايدة من قطاع الأعمال الزراعية القوي ، الذي يحظى بدعم مئات المقاعد في الكونجرس والعديد من حكام الولايات في جميع أنحاء البلاد.

وقال منظمو الاحتجاج إن حوالي 8000 شخص وصلوا حتى الآن إلى برازيليا هذا العام، وكثير منهم يتحملون رحلات طويلة بالحافلات لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى العاصمة.

وتشمل الأنشطة في المخيم الرقصات التقليدية وبيع الحرف اليدوية والمناقشات والمظاهرات السياسية.

ومن المتوقع أن يأتي المزيد من المتظاهرين على مدار الأسبوع.