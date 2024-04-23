توجو| مرشحات يقمن بحملة انتخابية قبل الانتخابات التشريعية والإقليمية

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد توغو للانتخابات التشريعية والإقليمية، في 29 أبريل 2024 ، يخوض عدد كبير من النساء السباق الانتخابي ، متحدين الأعراف والتوقعات التقليدية.

ومع وجود 2,348 ترشيحا معتمدا للانتخابات التشريعية و113 مقعدا متاحا للاستيلاء عليها، تترشح حوالي 593 امرأة للبرلمان و438 امرأة للانتخابات الإقليمية، وفقا للأرقام التي تم الحصول عليها من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

ومن بين هؤلاء المرشحين الجريئين بعض الشخصيات البارزة التي تطمح إلى تقديم منظور جديد وتمثيل أكثر توازنا إلى الساحة السياسية.

انتخابات توجو

وهذه هي حالة فيكتوار دوجبي، رئيس وزراء توغو الحالي ومرشح الاتحاد الوطني للتوطين. وخلال جولتها في بلدة فوغان، جذبت الناخبين من خلال تسليط الضوء على العمل الذي تم إنجازه بالفعل وأهمية الاستمرار على هذا الطريق.

أعلن دوجبي في اجتماع الحملة بعد ظهر يوم الأحد في قرية كلولوجو غانيون "نحن مستعدون للتصويت. ونحن بحاجة إلى الإدلاء بتصويت مفيد حتى يستمر العمل الذي بدأ».

وقد أشاد مواطنون مثل أدزوفي غاتي، وهو مزارع محلي، بالتزامها السياسي الذي يعتبرها ضمانة لمستقبل المرأة التوغولية.

"معها ، مستقبل المرأة مضمون" ، يقول أدزوفي غاتي.

في بلد غالبا ما يكون فيه تمثيل المرأة في السياسة محدودا، تجسد المعارضة بريجيت أدجاماجبو جونسون، التي شاركت في السياسة لأكثر من ثلاثين عاما، التصميم والمرونة.

ومن خلال حملتها الشعبية الدؤوبة، تدعو الشعب التوغولي إلى دعم المرشحات، وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهنها، بما في ذلك المخاطر الجسدية. ويتردد صدى رسالتها كدعوة للعمل من أجل المشاركة المتساوية في الانتخابات.

"الانخراط في السياسة هو خطر كبير ، بما في ذلك خطر مادي. ونحن نشجع الشعب التوغولي على التصويت لهؤلاء النساء الشجاعات اللواتي تجرأن على الترشح".

وبأسلوب مختلف للحملة، تفضل ميمي بوسو سودجيدي التقارب مع المواطنين، وتسلط الضوء على أهمية هذه الانتخابات للمساواة بين الجنسين.

وبالنسبة لها، فإن الهدف واضح: تحقيق المساواة بين الجنسين في البرلمان التوغولي المقبل. يعكس تفاؤلها وتصميمها روح التغيير التي تدفع العديد من المرشحات.

أوضحت ميمي بوسو سودجيدي "إذا كان بإمكاننا الحصول على 50٪ من النساء في الجمعية الوطنية ، فسيكون ذلك رائعا نأمل أن نكون هناك مع نساء أخريات لتشكيل البرلمان على قدم المساواة. أنا مقتنعة أنه إذا كان هذا هو الحال، فإن بلدنا سيتغير للأفضل».

وفي الوقت الحاضر، تضم توغو 17 عضوة في البرلمان من بين 91 نائبا، بينما لا يمثلن على المستوى المحلي سوى 13.23 في المائة من أعضاء المجالس البلدية، مع وجود 12 امرأة فقط في منصب رئيس البلدية من بين 117 بلدية.