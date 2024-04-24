الاحتلال يشن غارة جوية تستهدف المنطقة المحيطة بجسر وادي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال تشن غارة جوية تستهدف المنطقة المحيطة بجسر وادي غزة وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى مركز طبي، ووصفت إصاباتهم ما بين المتوسطة والطفيفة، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.