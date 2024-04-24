متظاهرون يغلقون شارع بروكلين بأمريكا احتجاجا على الأوضاع بغزة



ياسر رشاد - القاهرة - ذكر ائتلاف جماعات يهودية معارضة للتحركات الإسرائيلية في غزة، أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يعتزمون إغلاق شارع بروكلين، حيث يقيم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، مخاطرين بالتعرض لاعتقال جماعي، بحسب القاهرة الإخبارية.



الاحتجاج المزمع في الليلة الثانية من عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعًا يأتي ضمن عشرات الاحتجاجات التي من المقرر تنظيمها في مدن في شتى أنحاء البلاد، منها بورتلاند وأوريجون وسياتل، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وشهدت عدة جامعات منها "كاليفورنيا وماساتشوستس" احتجاجات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، واعتصم متظاهرون في العديد من الجامعات في خيام من أجل الضغط لتحقيق مطالبهم، دون الحصول على تصريح بذلك.

وقال المنظمون في بيان لهم: "سيواجه المئات خطر الاعتقال بينما يطالبون السناتور شومر، الذي تحدث أخيرًا بحدة ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو، باتخاذ الخطوة التالية والتوقف عن تسليح إسرائيل".

وألقي القبض على مئات الطلاب وآخرين في جامعات كولومبيا وييل ونيويورك منذ الجمعة الماضي، في حين كثّف منتقدون منهم أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الاتهامات بمعاداة السامية والمضايقات من بعض المتظاهرين على الأقل.