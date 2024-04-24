مكتب رئيس وزراء جامايكا: قررنا رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن مكتب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس، أنّ بلاده قررت رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، عبّرت أكثر من دولة غربية عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين رغم الاعتراض الإسرائيلي على ذلك، وعلى رأس هذه الدول إسبانيا، بلجيكا وإيرلندا.
وكانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للحرب الإسرائيلية قد استخدمت الفيتو الرافض لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي والذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوة في الأمم المتحدة.
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