البستاني: لجنة الاقتصاد قررت أن تقوم بمبادرة لوضع أفكار بشأن موازنة 2025

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، جلسة في مجلس النواب، برئاسة النائب فريد البستاني.

ولفت البستاني بعد الجلسة، إلى أنّ "لجنة الاقتصاد اجتمعت وانقسم الاجتماع إلى قسمين، فالأول ناقشنا فيه موازنة العام 2024، وقررنا أنّه لسنة 2025 ستكون الموازنة مختلفة وأن الحكومة لا تستطيع القيام برؤية اقتصادية".

وأشار إلى "أننا سنساعد (في موازمة 2025)، إذ قررت لجنة الاقتصاد أن تقوم بمبادرة لوضع أفكار، وقررنا أن نعتمد خطة ماكنزي التي كانت سنة 2017 في أول حكومة في عهد الرئيس السابق ميشال عون، وكانت خطة ممتازة، وقررنا سحبها من الادراج ونوزعها على الاعضاء وهم باكثريتهم خبراء بالاقتصاد في المجلس النيابي، وسنبدأ باجتماعات قريبة جدًا، وسنشارك في هذه الاجتماعات المصرف المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من الخبراء الاقتصاديين".

وذكر أنّه "بعد الانتهاء من هذه المرحلة سيكون لدينا خلاصة من الافكار وننتقل الى مرحلة ثانية، وسيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وكل الفاعليات التي لديها تاثير من اجل ان يكون لدينا ملف كامل، وعندما تتشكل حكومة جديدة يكون هناك خطة اقتصادية وسنتمنى على الحكومة الجديدة عندما تقدم موازنة جديدة ان تركز على الجدوى الاقتصادية".

إلى ذلك، أوضح البستاني أنّ "في القسم الثاني من الاجتماع بحثنا مع المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير الامور الاقتصادية، وكان لديه نظرة تفاؤلية لاقتصادنا، كما تحدث عن العنصر البشري اللبناني اللامع، وأشار إلى أن هناك شركات تعود إلى لبنان، وأكد المستشار ضرورة اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأنه علينا انصاف المودعين".