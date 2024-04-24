بوصعب بحث ملف النازحين مع سفير المجر واجتمع مع وفد تربوي بشأن أزمة صندوق التعويضات

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه بالمجلس النيابي، سفير المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ، حيث تناول البحث في مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية كذلك في التطورات الأخيرة جراء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان.

وتم التطرق إلى ملف النازحين السوريين، حيث شدد بوصعب على "ضرورة معالجة هذه الأزمة بأسرع وقت خاصة بعد التغيير الملاحظ في وجهة نظر الاتحاد الاوروبي لهذا الملف".

ثم اجتمع بو صعب بوفد يضم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين استكمالا لاجتماعات سابقة لحل الازمة القائمة في صندوق التعويضات، حيث تم التوافق على "تعديل في القانونين 515 و1512 بهدف انقاذ العام الدراسي القادم واسترجاع حقوق الاساتذة للمحافظة على استمرارية العمل التربوي".