"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدو ‏في ‏حرش نطوعة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‌‌‏على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى ‏الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا مجزرة ‌‌‏حانين التي أدت ‏الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 24-4-2024 تجمعًا لجنود العدو في ‏حرش نطوعة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة".

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