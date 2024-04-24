الحرارة تلامس الـ36 درجة غدا مع غبار في الأجواء وسوء في الرؤية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تلامس ال36 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الليل ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، مع رياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد، تحمل معها طبقات من الغبار تؤدي الى سوء الرؤية أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تلامس ال36 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ، تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/س مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من الليل ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ الموحل بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات.