العراق وسوريا يبحثان ضبط الحدود وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب

ياسر رشاد - القاهرة - بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي اليوم الأربعاء مع مستشار الأمن الوطني السوري علي مملوك، ضبط الحدود وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر مكتب الأعرجي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن مستشار الأمن القومي التقى اليوم على هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن المنعقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، مستشار الأمن الوطني في رئاسة الجمهورية السورية. وبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.

وأكد الجانبان - وفقا للبيان - ضرورة استمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وضبط حدود البلدين والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتها أفادت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين، بإطلاق 5 صواريخ من الموصل بشمال العراق صوب قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

فيما سمع دوي انفجارات في محيط القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير شمالي الحسكة بعد استهدافها بطائرات مسيرة.



وهذا أول هجوم على القوات الأمريكية منذ أوائل فبراير عندما أوقفت جماعات متحالفة مع إيران في العراق هجماتها على العسكريين الأمريكيين.

ويأتي الهجوم غداة عودة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من زيارة للولايات المتحدة اجتمع خلالها مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال المصدران الأمنيان وضابط كبير بالجيش إن شاحنة صغيرة تحمل منصة إطلاق صواريخ على ظهرها كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا.

وذكر المسؤول العسكري أن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت طائرات حربية تحلق في السماء.

وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر “لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأمريكية ما لم نحقق في الحادث”.

وقال مسؤول أمني متمركز في بلدة زمار إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة وبدأت عملية بحث عن المتورطين الذين فروا من المنطقة بسيارة أخرى.

وقال ضابط بالجيش إنه تم التحفظ على الشاحنة لمزيد من التحقيقات، ويظهر تحقيق أولي أنها دُمرت في غارة جوية.

وأضاف الضابط “نحن على اتصال مع قوات التحالف في العراق لتبادل المعلومات حول هذا الهجوم”.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من انفجار ضخم في معسكر كالسو بالعراق في وقت مبكر من السبت أدى إلى مقتل منتسب بالحشد الشعبي.

وقال رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي إن السبب وراء الانفجار هو اعتداء، بينما قال الجيش إنه يحقق في الأمر مشيرًا إلى عدم وجود أي مقاتلات في السماء في ذلك الوقت.