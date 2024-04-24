هل تتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة بسبب التوقيت الصيفي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمراعاة مواعيد الإمتحانات طبقًا للتوقيت الصيفي، مؤكدة عدم وجود أى تعديل فى جداول مواعيد امتحانات آخر العام "النقل والشهادة الإعدادية".

وأوضحت المديرية، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، أن إمتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية، انطلقت منذ بداية الأسبوع الحالى، على أن تستأنف إمتحانات المواد الأساسية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

وأشارت "تعليم القاهرة"، إلى أنه سيتم تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليلة غدًا الخميس الموافق 25 أبريل 2024، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر، ويستمر التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024، وذلك وفقًا لنص القانون رقم (24) لسنة 2023م.

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