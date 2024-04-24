نائب رئيس حركة "حماس": المقاومة تمتلك القدرة على الاستمرار في قتال العدو لفترات طويلة

أشار نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، الى أن "عملية طوفان الأقصى كان ضربة استباقية لهجوم العدو الاسرائيلي على قطاع غزة، ومنع التهجير مجددا، واليوم التالي لغزة سنصنعه بالنضال والمقاومة، ونحن من يقرره فقط، ولا نقبل أن يأتي أحد على ظهر دبابة إسرائيلية".

ولفت الحية، الى أن "ما فعله العدو الاسرائيلي خلال 6 أشهر تدمير 60% من غزة، ويعترفون بأنفسهم أنهم قضوا على 15% فقط من قدرة المقاومة في غزة"، مضيفاً "فشل العدو الاسرائيلي في استخدام سلاح الفوضى، واستخدام بعض عناصر الأجهزة الأمنية القديمة"، مؤكداً على أن "المقاومة تمتلك القدرة على الاستمرار في قتال العدو لفترات طويلة".