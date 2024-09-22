الدفاع المدني أكد استمرار عمليات البحث والإنقاذ في الجاموس: 45 شهيدًا و66 جريحًا و16 مفقودًا

لفتت المديرية العامّة للدّفاع المدني اللّبناني إلى أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل لا تزال مستمرّةً حتّى السّاعة، في موقع المبنى الّذي انهار في محلّة ​الجاموس​، نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت في بيان، أنّ "الحصيلة الأخيرة للشّهداء الّذين تمّ انتشالهم من الموقع بلغت 45 شهيدًا، والجرحى بلغ عددهم 66 جريحًا. أمّا المفقودين لغاية الآن فيبلغ عددهم 16 مواطنًا".

وأوضحت المديريّة أنّ "في التّفاصيل أنّ قرابة السّاعة 15:45 من بعد ظهر أمس الأوّل الجمعة، وإثر انهيار مبنى سكني في محلّة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبيّة نتيجة العدوان الإسرائيلي، توجّه على الفور عناصر ​الدفاع المدني​ معزّزين بآليّات الإطفاء والإسعاف، وهرعت فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة من مراكز متعدّدة الى الموقع".

وأشارت إلى أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل بوشرت بمتابعة حثيثة من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، وبإشراف المدير العام للدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​"، مشدّدةً على أنّ "منذ تلك اللّحظة وحتّى السّاعة، لم تتوقّف العمليّات، وقد استُقدمت أعمدة الإنارة لمواصلة البحث طيلة ساعات اللّيل، بالتّعاون مع الهيئات الإسعافيّة والانقاذيّة الأخرى".

كما ذكرت أنّه "اعتُمد أيضًا نظام المناوبة بين الفرق التّابعة للمديريّة، للتمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليهم دون أي تأخير وبالوتيرة عينها"، مبيّنةً أنّ "من أبرز الصّعوبات الّتي واجهها العناصر، هي النّيران الّتي اندلعت تحت الأنقاض في مرآب للسّيّارات في الطّبقة السّفلية الأولى".

وأكّدت المديريّة العامّة أنّ "العناصر قد بذلوا جهودًا جبّارةً في محاولة الوصول إلى مصدر النّيران، بسبب وجود طبقات عدّة من الخرسانة، وهذا ما تسبّب بانتشار الدّخان وأعاق مسار عمليّات البحث والإنقاذ"، مضيفةً أنّهم "تمكّنوا من إخماد النّيران نتيجة ما بذلوه من جهود. وقد تمّ تقديم الإسعافات الأوّليّة لثمانية جرحى إصاباتهم طفيفة، في موقع الكارثة". ولفتت إلى أنّ "عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في الموقع ستستمرّ، إلى حين العثور على المفقودين كافّة".