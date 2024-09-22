"بلومبرغ" عن مسؤول أمني إسرائيلي: الوضع الحالي في الضفة الغربية يقترب من نقطة الغليان

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير، أن "الوضع الحالي في الضفة الغربية يقترب من نقطة الغليان".

واعتقلت قوات الإسرائيليّة الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم الأحد من الضّفة 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وأعلنت "هيئة الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان مشترك، أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، بيت لحم، طولكرم، رام الله، الخليل، وطوباس".

وأكد البيان، على "مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و 800 مواطن فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".