اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "بتاريخ ٢٣ /٤ / ٢٠٢٤، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عرسال المواطن (ا.ح.) المطلوب لمشاركته في قتل المواطن (ص.ك.) بتاريخ ١٨/ ١ / ٢٠١٤، وارتكابه أعمال خطف، وقيامه بتأمين أسلحة ومواد غذائية لمصلحة جماعات إرهابية، إضافة إلى تهريب مخدرات بين لبنان وسوريا، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة. وقد سُلّم الموقوف إلى المراجع المختصّة وبوشر التحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مطلوب في عرسال لارتكابه جرائم مختلفة منها المشاركة في قتل أحد المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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