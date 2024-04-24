روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلاً نازحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلنت مفوّضة شؤون الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، أمس، التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الأزمة، عقب أول اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرانيين حول هذا الموضوع في قطر، الوسيط في هذه المسألة الحسّاسة.

وقالت لفوفا بيلوفا: «نتيجة لذلك الاتفاق، سيعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا».

وفي مارس، أُعيد أربعة أطفال أوكرانيين من روسيا، بعد عملية مماثلة في الشهر السابق شملت 11 قاصراً.

وفي سياق آخر، أقر الكونجرس الأميركي حزمة مساعدات خارجية واسعة النطاق بعد تأخير لشهور، مما يمهد الطريق أمام تقديم تمويل جديد لأوكرانيا تبلغ قيمته 61 مليار دولار وسط تقدم القوات الروسية ونقص الإمدادات العسكرية في كييف.

وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت الماضي، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

وفور إقرار النصّ في الكونغرس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة «ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا في غضون ساعات».

وقال بايدن عقب توقيعه القانون أمس: «إنه وافق على إمدادات أسلحة أولية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا وإن تدفق هذه الأسلحة سيبدأ في غضون ساعات».

وقال بايدن، إن القانون «يقدم دعماً حيوياً لشركاء أميركا حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم».

وأضاف أنّ الكونغرس الأميركي استجاب لـ«نداء التاريخ» بإقراره هذا القانون الذي يهدف إلى «تعزيز أمننا القومي وإرسال رسالة إلى العالم حول قوة القيادة الأميركية».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن المساعدات العسكرية الأميركية التي توقفت منذ أسابيع، يجب أن تستأنف على الفور.

وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار الحزمة.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «أنا ممتنّ لمجلس الشيوخ الأميركي على موافقته اليوم (أمس) على المساعدات الحيوية لأوكرانيا».

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن الوضع الميداني واضح للغاية ولا لبس فيه، وإن شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف لن تغير الديناميكيات على الجبهة.

وأضاف بيسكوف: «الوضع في ساحة المعركة لا لبس فيه، لكننا لا نمل من تكرار أن كل هذه الدفعات الجديدة من الأسلحة، لن تغير الديناميكيات على الجبهة»، حسبما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف، رداً سؤال حول الخطط المحتملة لشن القوات المسلحة الروسية ضربات على طول طرق نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، «هذا موضوع من اختصاص قواتنا المسلحة التي تقوم بعملية عسكرية خاصة، لذلك ليس من اختصاصنا هنا أن نقول أي شيء حول هذا الموضوع».

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الأول، أن الوضع في ساحة المعركة ليس لصالح أوكرانيا، سواء في دونباس أو في مناطق أخرى.