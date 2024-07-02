هشام طلعت مصطفى: استثمارات مشروع ساوث ميد مع الدولة تعادل 21 مليار دولار أمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الدولة تعمل على إعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «الساحل الشمالي الغربي يتمتع بميزة نسبية غير متواجدة في عديد من دول البحر المتوسط، فضلًا عن اعتدال المناخ معظم شهور السنة».

وأشار إلى أن «مشروع ساوث ميد قائم على فكر عالمي يضاهي أرقى المقاصد العالمية في شمال البحر المتوسط؛ بجنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان».

ولفت إلى أن «المشروع يضم مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا للسياحة في البحر المتوسط».

وذكر أن «المشروع سيكون قريبًا من مطار العلمين الدولي»، لافتًا إلى تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع، باستثمارات تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي، من خلال مجموعة طلعت مصطفى.

ويشهد مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالي.

وبحسب ما كشفه مجلس الوزراء، تتمثل الصفقة في توقيع عقد تطوير منطقة جديدة بالعلمين الجديدة.