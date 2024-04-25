الجيش الأمريكي: إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن فوق خليج عدن دون إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنّ سفينة تابعة للتحالف نجحت في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن، جرى إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، فوق خليج عدن.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان مساء أمس الأربعاء، أنه من المرجح أن الصاروخ كان يستهدف السفينة "إم.في يورك تاون"، وهي سفينة ترفع علم الولايات المتحدة وتملكها وتديرها شركة أمريكية، وعلى متنها طاقم مكون من 18 أمريكيًا وأربعة يونانيين.

وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قِبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشنُّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، ويقولون إنّ هذه الهجمات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة.

أمريكا ترسل «سرا» صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب عمق الخطوط الأمامية لروسيا

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عقب إعلان البيت الأبيض عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية أرسلت "سرا" إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ طويلة المدى مثيرة للجدل قادرة على ضرب عمق الخطوط الأمامية لروسيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية إنه عقب توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون للمساعدات الخارجية بقيمة 95 مليار دولار لعدة دول، كشف سوليفان أن الولايات المتحدة أرسلت بهدوء أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش الأوكراني منذ أسابيع، على الرغم من مزاعم البيت الأبيض بأنه لم يكن هناك تمويل متبقي لمثل هذه المساعدة.

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية إن الصواريخ الجديدة التي سعى إليها القادة الأوكرانيون منذ فترة طويلة، تمنح أوكرانيا ما يقرب من ضعف مسافة الضرب - ما يصل إلى 190 ميلاً - التي كانت تمتلكها مع النسخة متوسطة المدى من السلاح الذي تلقته من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي.

وقال سوليفان: "لقد أرسلنا البعض بالفعل، وسنرسل المزيد الآن بعد أن أصبح لدينا سلطة وأموال إضافية". وتم تضمين أنظمة الصواريخ التكتيكية الإضافية في حزمة المساعدات العسكرية جديدة التي وقعها بايدن اليوم.

