شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" برعاية وزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مبادرة 100 يوم رياضة في ختام الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية من الطلاب أعضاء اللجان الرياضية بالاتحادات الطلابية والمتميزين رياضيا، بعنوان "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية والتنمية المستدامة" من 18 إلى 20 سبتمبر.

وشهد إطلاق المبادرة الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المُستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التي استضافت الملتقي وإطلاق المبادرة بالتنسيق مع الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الجامعة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشاركة 500 من شباب الجامعات يمثلون حوالي 50 جامعة مصرية، وشارك الجميع في مسيرة رياضية ومجموعة من الألعاب الترويحية ومسابقات كرة السلة والكرة الطائرة الشاطئية وخماسي كرة القدم.

وأكد الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات أن اليوم يعُد "عيد للرياضية الجامعية"، ويهدف اليوم لأن نكون أقرب لبعضنا البعض، لتطوير وبناء شخصية شبابنا بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" داخل الجامعات المصرية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للرياضة الجامعية، الذي يواكب العشرون من سبتمبر من كل عام؛ بهدف تشجيع جميع الطلاب على الانخراط في أنشطة رياضية متنوعة، لرسم صورة جديدة للرياضة في حياتنا الجامعية، وستكون هذه المبادرة فرصة لكل طالب وطالبة لاستكشاف مهارات جديدة، وبناء صداقات، وتحقيق إنجازات رياضية تُضيف إلى مسيرتهم الأكاديمية، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، مقدمًا التهنئة للسفراء الجدد للرياضة الجامعية من الطلاب على اختيارهم لتمثيل الاتحاد الرياضي للجامعات.



الدكتور ايمن عاشور والدكتور مصطفي بيومي



مبادرة 100 يوم رياضة



مبادرة 100 يوم رياضة



وزير التعليم العالي مع نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

وتقدم الدكتور مصطفي بيومي بالشكر للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة وكل فريق عمل إدارة رعاية الشباب، وفريق عمل الإتحاد الرياضي للجامعات مشيدا بجهودهم المتميزة ومواصلتهم الليل بالنهار لتوفير كل سبل الرعاية لشبابنا المشاركين بالملتقي وإطلاق المبادرة.

وخلال الحفل الذي تلي الفعاليات الرياضية، تم تقديم فقرة غنائية متميزة قدمها أوركسترا الحلم بجامعة قناة السويس، كما تم تكريم منتخب مصر للجامعات في رياضة السباحة بالزعانف، الذي حقق إنجازًا رائعًا بفوزه بـ 11 ميدالية متنوعة في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت بكولومبيا 2024 .. كما تم تكريم منتخب مصر للجامعات في لعبة الخماسي الحديث لفوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم وحصولهم على 5 ميداليات متنوعة في البطولة التي أقيمت في ليتوانيا 2024، كما تم خلال الحفل تسمية 5 من طلاب الجامعات المصرية وتنصيبهم كسفراء للرياضة الجامعية، وتكريم شركاء التنمية للاتحاد الرياضي للجامعات، واختتم الحفل بعرض عن الرياضات الإلكترونية متضمنا التنويه عن تنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات أول دوري للرياضات الإلكترونية بالجامعات المصرية مع بداية العام الجامعي.