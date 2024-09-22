شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير للسعودية الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة النادى الأهلى، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، إلى السعودية الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.