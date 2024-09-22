شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الإنترانيك اللبناني فى بطولة السوبر الدولية للسلة بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:02 م

تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره الانترانيك اللبنانى بنتيجة 78-73 فى مباريات بطولة السوبر الدولية التى تقام بدمشق، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجارى.

ويشارك فى البطولة فرق كل من بيروت والوحدة السورى بطل الدورى السورى وأهلى حلب وبطل العراق و nsa اللبنانى والانترانيك اللبنانى.

من جانبه حرص طارق سعيد، رئيس جهاز السلة بنادى الزمالك ، على توجيه الشكر للسفير المصرى بسوريا أسامة خضر والقنصل أسامة عطا ووائل سليم للتواصل مع البعثة وتذليل أى عقبات منذ الوصول إلى دمشق

وقال طارق سعيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك لم يتردد فى المشاركة بالبطولة، خاصة أن الزمالك لم يشارك بطولات بسوريا منذ عام 2007 حيث شارك الفريق وقتها ببطولة دمشق الدولية.