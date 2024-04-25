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زلزال يضرب شمال شرق إندونيسيا بقوة 5.3 درجة

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واس - جاكرتا  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال شرق إندونيسيا بقوة 5.3 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم جورونتالو شمال شرقي إندونيسيا، فيما لم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
ووقع مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترًا من منطقة بواليمو بالإقليم، وعلى عمق 156 كيلومترًا. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الكوارث الطبيعية في إندونيسيا

وقبل أيام كانت أعلنت شركة "بي.تي.انجكاسا بورا" المشغلة لمطار "سام راتولانجي" الدولي في منطقة "مانادو" بمقاطعة "سولاويسي الشمالية" في إندونيسيا تمديد إغلاق المطار لأنشطة الطيران بسبب الرماد البركاني لثوران جبل "روانج".
وأوضحت مايا دامايانتي حينها أن جبل روانج الثوران يواصل ويجب أن نؤجل جميع أنشطة الطيران من وإلى مانادو".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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