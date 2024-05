شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال شرق إندونيسيا بقوة 5.3 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الكوارث الطبيعية في إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم جورونتالو شمال شرقي إندونيسيا، فيما لم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.ووقع مركز الزلزال على بعد 45 كيلومترًا من منطقة بواليمو بالإقليم، وعلى عمق 156 كيلومترًا. وقبل أيام كانت أعلنت شركة "بي.تي.انجكاسا بورا" المشغلة لمطار "سام راتولانجي" الدولي في منطقة "مانادو" بمقاطعة "سولاويسي الشمالية" في إندونيسيا تمديد إغلاق المطار لأنشطة الطيران بسبب الرماد البركاني لثوران جبل "روانج".وأوضحت مايا دامايانتي حينها أن جبل روانج الثوران يواصل ويجب أن نؤجل جميع أنشطة الطيران من وإلى مانادو".