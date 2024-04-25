لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب زياد الحواط، إلى أنّ "لبنان واللّبنانيّين أمام استكمال التّدمير الكامل للدّولة ومرافقها. اليوم كان دور البلديّات والمخاتير، الحصن الأخير في تأمين مصالح النّاس وحاجاتها الملحّة، من خلال تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة.
وأشار في تصريح، إلى أنّه "إنجاز" جديد يُضاف إلى الشّغور الرّئاسي وتحلّل الإدارات الرّسميّة وتعطيلها، ممّا ينعكس على تلبية حاجات النّاس الأساسيّة والضّروريّة"، مشدّدًا على أنّ "البلديّات هي آخر المعاقل الشّرعيّة العاملة رغم كلّ الصّعوبات، وتطيير الانتخابات البلدية ضربة في الصّميم لهذا الدّور".
وأكّد الحوّاط أنّ "رغم كلّ شيء، نقف إلى جانب البلديّات القائمة، ونشدّ على أيدي رؤسائها وأعضاء مجالسها البلديّة ومخاتير لبنان، لمتابعة أعمالهم بالإمكانات المتواضعة الموجودة والمحافظة على النفَس الباقي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحواط عن "استكمال تدمير الدولة ومرافقها": تطيير الانتخابات البلدية ضربة بالصميم لدور البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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