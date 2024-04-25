مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" أعلنت عن إرشادات بخصوص طقس الأيام المقبلة

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" عن إرشادات بخصوص طقس الأيام المقبلة.

وذكرت المصلحة، أن "

-الجمعة ٤/٢٦: طقس حار مغبر – درجات الحرارة أعلى من معدلها -البقاع ٣٠ درجة , الساحل ٣٣ درجة, مع احتمال أمطار متفرقة في البقاع

-السبت ٤/٢٧: طقس حار أكثر من المعتاد – انخفاض درجات الحرارة- البقاع ٢٧ , الساحل ٣١, مع احتمال هطول أمطار متفرقة رعدية

-الاحد ٤/٢٨: طقس ربيعي مع انخفاض درجات الحرارة – البقاع ٢٧ , الساحل ٣١, مع احتمال أمطار متفرقة رعدية

-الاثنين ٤/٢٩: طقس غير مستقر – انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار متفرقة غزيرة أحياناً – البقاع ٢٥ درجة , الساحل ٢٨ درجة

-الثلاثاء ٤/٣٠: طقس غير مستقر – انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار رعدية متفرقة – البقاع ٢٤ درجة , الساحل ٢٧ درجة

-الاربعاء ٥/١: طقس غير مستقر – انخفاض درجات الحرارة- هطول أمطار رعدية متفرقة – البقاع ٢٣ درجة , الساحل ٢٦ درجة

-الخميس ٥/٢: طقس ربيعي متقلب – انخفاض درجات الحرارة- البقاع ٢١ , الساحل ٢٥ درجة, مع احتمال امطار متفرقة رعدية

وذكرت أن "الامطار تتمركز في فترة الظهر الى بعد الظهر، ويحتمل تساقط حبات البرد. كذلك يحتمل سقوط أمطار غزيرة على الجبال الشرقية مع حدوث سيول".

لا خوف من أي صقيع